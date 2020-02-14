На Южном Урале из-за коронавируса отменяют выставки животных и их продажу

Ветеринарная служба и контрольные ведомства установят в Челябинской области «закрытый» режим для коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, начальник управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский предложил рекомендовать ряд мер по противодействию занесению коронавируса на территорию региона ветеринарным учреждениям, предприятиям агропромышленного комплекса, работающим в режиме закрытого типа, а также организациям, которые осуществляют торговлю животными, в том числе дикими, экзотическими и декоративными.

Причиной для усиления предупредительных мер является отсутствие четкой информации об источнике, путях и способах распространения коронавирусной инфекции, хотя и предполагают, что источником явились дикие животные. Поэтому рекомендательный характер будут носить такие меры, как приостановление выставочных мероприятий, на которых предполагается демонстрация животных, временное прекращение реализации животных. Особое внимание будет уделено местам несанкционированной торговли, где может происходить реализация продукции животного происхождения без необходимой тепловой обработки.

Минсельхоз также подключится к работе по профилактике и будет координировать работу по наличию в ветеринарных учреждениях области необходимого запаса дезинфицирующих средств. По словам заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лучининой, инфекция хорошо «отзывается» на обычные средства профилактики: обработка поверхностей 70-процентным спиртом, температурная обработка и прочее. Также противоэпизоотические мероприятия усилят на всех предприятиях АПК, в первую очередь, животноводческих.

Челябинск, Виктор Елисеев

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