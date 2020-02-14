Пожурили: виновными в скандале с новогодним шоу «Снежная королева» в Челябинске признали двух министров

Виновными в скандале с новогодним шоу «Снежная королева» в Челябинске оказались министр спорта Леонид Одер и министр образования области Александр Кузнецов. Именно их привлекут к ответственности.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разогрелся в новогодние каникулы. Многие зрители, пришедшие на разрекламированное не без участия чиновников новогоднее спортивное представление, с возмущением покинули ледовую арену «Трактор» и потребовали вернуть потраченные на билеты деньги.

По словам родителей, вместо уникального шоу они увидели представление на уровне школьного утренника. При этом сценарий шоу явно не был рассчитан даже на учащихся школ, хотя в афише было указано возрастное ограничение «6+». А стоимость билета составляла 1500 рублей.

Кроме того, часть билетов распространялась через школы. По словам родителей, их получили отличившиеся в учебе, но посетить шоу в одиночку они могли лишь в случае, если они старше 12 лет, в противном случае – только в сопровождении взрослого, которому «проходку» необходимо было уже купить.

Организаторы представления заявили, что не намерены возвращать деньги за билеты, отметив, что на шоу удалось реализовать все заявленные в рекламных сообщениях задумки. Недовольство же некоторых зрителей они объяснили субъективно-эстетическими причинами.

Губернатор Алексей Текслер поручил провести служебную проверку и оценить действия должностных лиц, которые способствовали предоставлению услуги сомнительного качества.

«В цивилизованных странах чиновники после таких скандалов сами уходят в отставку!» – комментировали скандал челябинцы. Но отставок не случилось.

«По результатам проверки губернатор принял решение привлечь министра физической культуры и спорта Леонида Одера к дисциплинарному взысканию в виде выговора, а министра образования и науки Александра Кузнецова к взысканию в виде замечания», – сообщили в правительстве региона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.02.20

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