Челябинская область теряет позиции по качеству жизни

Челябинская область теряет позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование качества жизни населения в территориях проводится восьмой раз. Рейтинг составлен на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Использовались данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и других открытых источников за 2018-2019 годы.

Рейтинговый балл выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.

Первые позиции в рейтинге традиционно занимают Москва, Петербург и Московская область – сводный балл каждого из этих территорий превышает 70 из 100 возможных.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы первая тройка не изменится, так как у других субъектов федерации пока с учетом потенциала дальнейшего развития нет возможности догнать лидеров по развитость инфраструктуры, уровню развития экономики и социальной сферы.

Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тыва

Челябинская область набрала 52,118 баллов, опустившись с 23 места в 2018 году на 24 место по итогам 2019 года. Это один из худших результатов в УрФО: ниже расположилась только Курганская область, остальные территории Уральского Федерального округа заняли места с 10 (Югра) по 14 (Свердловская область).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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