Экс-мэру Челябинска снова не удалось выйти из СИЗО

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника экс-мэра Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 31 января 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Тефтелева до 10 апреля 2020 года.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста.

Органами предварительного следствия Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, сообщи в ведомтсве.

Как уже сообщал «Новый День», Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства Челябинска Пашкова задержали 11 декабря в Магнитогорске. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Суд решил отправить Тефтелева и Пашкова в СИЗО.

Защита неоднократно пыталась изменить экс-мэру меру пресечения, ссылаясь на состояние его здоровья. Однако суд, отмечая отсутствие медицинских документов, подтверждающих невозможность нахождения фигуранта в следственном изоляторе, оставляет Тефтелева под стражей.

Челябинск, Павел Зварзин

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