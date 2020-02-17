Непобедимый снег: мэр Челябинска перешла на язык мафии

После внезапных рейдов мэр Челябинска Наталья Котова устроила разнос главам районных администраций из-за неудовлетворительного качества уборки снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшие проблемы возникли с уборкой тротуаров. Но в некоторых районах плохо чистят и проезжую часть. Так, градоначальница заметила, что в Металлургическом района убирать снег стали в целом хуже, чем раньше. Представитель подрядной организации признал: дорожники допустили целый ряд ошибок по маршрутизации, что и привело к неудовлетворительным результатам, но заверил, что ошибки эти уже исправлены, и в ближайшее время ситуация должна измениться.

Крайне недовольна осталась Наталья Котова ситуацией в Калининском районе, где на некоторых участках снег просто не убирался. При этом отношение к проблеме главы района Сергея Колесника, отметившего, что по одному из таких участков просто не было жалоб, мэра возмутило. «Вы сами-то выходите в район? – спросила глава города. – Куда вы выходите? Мне поручить сотрудникам администрации следить за ситуацией в районе?»

Досталось и главе Центрального района. Здесь градоначальница отметила скопление снега у торгово-развлекательных комплексов. Ответственно за них руководство ТРК, но и районные администрации не должны устраняться от решения этих вопросов. «Встретьтесь с ними, сделайте им предложение, от которого они не смогут отказаться», – заявила г-жа Котова, цитируя персонажей из «Крестного отца».

Остается неудовлетворительной и ситуация с уборкой остановок общественного транспорта от снега и мусора. По словам начальника управления транспорта Челябинска Максима Кичеева, за минувшую неделю убрали всего 65 остановок – это лишь треть.

Интересно, что руководители районов к сложившемуся положению вещей относятся весьма благодушно. Лейтмотивом ответов глав районных администраций было: «Определенные проблемы есть, но, в общем, состояние удовлетворительное, даже лучше, чем раньше, а скоро станет совсем хорошо».

Между тем, горожане продолжают увязать в снегу. Особенно на тротуарах. Это признают и сами представители подрядных организаций, заявляя, что если с уборкой дорог они более-менее справляются, то победить снег на тротуарах им пока не под силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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