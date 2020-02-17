Магнитогорские металлурги заработали на энергоэффективности дополнительные полмиллиарда

Благодаря повышению энергоэффективности ММК сэкономил в 2019 году около полумиллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», реализация проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов позволила компании в 2019 году получить экономический эффект на сумму около 500 млн рублей.

Такие существенные результаты были достигнуты благодаря работе ММК по повышению энергоэффективности на всех переделах промплощадки. Одним из наиболее значимых направлений стало внедрение рационализаторских предложений: за год через приложение «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) сотрудники компании внесли 921 предложение, 298 из них были реализованы в виде проектов с плановым экономическим эффектом 208 млн рублей. Также в 2019 году реализованы шесть малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), планируемый эффект от которых составляет в общей сложности 175 млн рублей.

Помимо этого, в минувшем году продолжалась работа по договорам на оказание энергосервисных услуг. В частности, экономический эффект по проекту установки частотных преобразователей на насосы Центральной электрической станции ПАО «ММК» составил 1,5 млн рублей за год, по проекту автоматизации управления приводами дымососов системы утилизации газов в кислородно-конвертерном цехе – 85,3 млн рублей и по проекту по замене потолочного освещения прокатных цехов – 4,3 млн рублей.

В ПАО «ММК» внедрена система энергетического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. В сентябре 2019 года СЭнМ ПАО «ММК» успешно прошла повторный сертификационный аудит по ISO 50001:2011 с получением сертификата TÜV International Certification (Германия) на 3-х летний период, подтверждающий соответствие СЭнМ ПАО «ММК» требованиям международного стандарта. Была расширена область применения СЭнМ ПАО «ММК» с включением всех производственных процессов.

Составлена программа повышения квалификации «Система энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2018» для всех категорий работников ПАО «ММК». Соответствующий раздел включен в общий перечень тестовых заданий для оценки компетенций в формате «Профессиональные знания» руководителей, специалистов и служащих производственных структурных подразделений. Ведётся разработка раздела «Система энергетического менеджмента» для новой версии интернет-сайта ПАО «ММК», который обеспечит доступ заинтересованных сторон к информации о функционировании СЭнМ ПАО «ММК».

ММК продолжает развивать автоматизированную платформу системы энергетического менеджмента. В частности, в блоке «Управление идеями» модифицированы диаграммы бизнес-процессов, а также функциональных модулей, отчетов и представлений ПЭМ. Появилось построение диаграммы бизнес-процесса реализации проектов по направлению Индустрия 4.0. В настоящее время в ПЭМ производится сопровождение идей всех категорий (энергосбережение, экономия МТР, экология, охрана труда и промбезопасность, прочие).

ПЭМ предоставляет доступ к показателям энергоэффективности – отображает отчеты по потерям энергетических ресурсов, актам допуска контрольно-измерительных приборов, показателям энергетической эффективности и мероприятиям по их достижению. Кроме того, в ПЭМ реализована система расчета и мониторинга комплексного показателя эффективности деятельности цехов управления главного энергетика (УГЭ). По результатам 2019 года в цехах УГЭ получен дополнительный эффект в 12% относительно запланированных показателей энергетической эффективности. Он был достигнут в том числе за счет увеличения использования вторичных энергетических ресурсов и экономии покупных (природного газа и электроэнергии). В сравнении с 2018 годом в 2019 году увеличена доля утилизации вторичных газов на электростанциях по отношению к его выходу: коксового газа – до 32,8%, доменного газа – до 56,0% и, как следствие, сокращена доля потребления природного газа электростанциями в общем топливном балансе ПАО «ММК» до 39,6%.

Экспертное сообщество высоко оценивает систему энергоменеджмента ПАО «ММК». Так, в 2019 году компания была награждена дипломом Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) за вклад в устойчивое развитие и экологические инициативы в Челябинской области, а также за успешное внедрение программы «Энергоменеджмент промышленных предприятий».

Годом ранее ММК удостоился престижной международной награды за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента 2018» от Межминистерской конференции по чистой энергии (Clean Energy Ministerial). Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев в этой связи отметил: «Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет особое внимание повышению энергоэффективности. В 2016 году компания утвердила Энергетическую политику, реализуемую в настоящее время в соответствии со стратегической целью по сокращению себестоимости продукции за счет снижения затрат на энергоресурсы. Мероприятия, осуществляемые в рамках данной корпоративной политики, призваны обеспечить повышение эффективности управления, рост мотивации и вовлеченности персонала, а также внедрение передовых технологий».

Челябинск, Виктор Елисеев

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