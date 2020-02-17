Коварные банковские карты: невнимательность обошлась жительницам Южного Урала в 70 тысяч рублей

Жители Челябинской области продолжают терять деньги из-за невнимательности и доверчивости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Миассе сотрудники полиции раскрыли мошенничество.

В местный отдел МВД обратилась 58-летняя горожанка, сообщив о списании средств с ее утерянной банковской карты. На мобильный телефон поступили смс-сообщения о списании в различных магазинах города в общей сложности 23 тысяч рублей.

В ходе работы по заявлению полицейские установили, что женщина выронила банковскую карту в такси. Подвозивший ее таксист нашел карту и воспользовался тем, что ею можно было расплачиваться бесконтактным способом без введения кода. Ранее судимый 58-летний мужчина задежан, банковская карта у него изъята.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А вот жительница Коркино не сразу заметила исчезновение денег с ее банковского счета. 19-летняя девушка рассказала в полиции, что на ее дебетовую карту каждый месяц перечисляли пособие по уходу за ребенком, которым она в течение длительного времени не пользовалась. А недавно выяснилось, что с апреля 2019 года по февраль текущего года деньги переводились на счет неизвестного ей ранее человека.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего бывшего сожителя коркинки. Выяснилось, что банковская карта, с которой были украдены деньги, была привязана к его номеру телефона, благодаря чему южноуралец переводил средства другой женщине.

Сумма ущерба составила около 48 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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