Конец зимней сказки: в Челябинске экстренно демонтируют все ледовые городки

Власти Челябинска решили в срочном порядке демонтировать все ледовые городки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой неделе будут демонтированы ледовые городки во всех районах города. Об этом сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

«Природа внесла свои коррективы, и нам придется во избежание неприятностей и опасных ситуаций убрать городки пораньше», – рассказала чиновница.

На сегодня ледовые площадки исчезли в Советском районе. В настоящее время рабочие приступили к демонтажу ледового городка у кинотеатра «Россия» в Металлургическом районе. Кроме того, продолжаются работы на главном ледовом городке Челябинска на площади Революции.

Напомним, ранее ледовые городки несколько раз закрывались для посетителей из-за теплой погоды. На нынешней неделе температура воздуха вновь обещает быть выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.20

Коварные банковские карты: невнимательность обошлась жительницам Южного Урала в 70 тысяч рублей. / Минздрав Челябинской области прокомментировал нападение на станцию скорой помощи в Озерске. / Магнитогорские металлурги заработали на энергоэффективности дополнительные полмиллиарда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»