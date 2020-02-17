Главную пешеходную улицу Челябинска зачистят от киосков

Власти Челябинска потратят 40 миллионов рублей на благоустройство Кировки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в нынешнем году главную пешеходную улицу Челябинска ждет ремонт, который обойдется примерно в 40 миллионов рублей. Об этом рассказала мэр города Наталья Котова.
«На Кировке планируется сделать текущий ремонт. Для начала – снести некапитальные торговые объекты, потому что большая их часть находится там незаконно. Вместо них будут приобретены и установлены объекты в едином стиле. И плюс надо будет элементарно навести порядок: это скамьи, урны и так далее. Мы надеемся, что в феврале-марте нам удастся эти некапитальные объекты убрать, закупить новое оборудование и зеленые насаждения, и в апреле, а может, и с 20 марта мы начнем», – сообщила чиновница.
Градоначальница уточнила, что эскиз проекта благоустройства Кировки уже есть. Позднее его представит главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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