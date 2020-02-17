Челябинская конькобежка завоевала «серебро» чемпионата мира с новым рекордом России

Челябинка Ольга Фаткулина стала серебряным призером чемпионата мира, обновив рекорд России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чемпионат мира по конькобежному спорту проходил 13-16 февраля в Солт-Лейк-Сити (США).

Челябинка Ольга Фаткулина стала третьей в забеге на 500 метров. На дистанции в 1000 метров конькобежка завоевала «серебро», установив при этом новый рекорд России – 1 минута 12,33 секунды.

Отметим, что сборная России по конькобежному спорту на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити показала лучший результат за всю свою историю. Представители национальной команды завоевали 12 медалей, из которых 3 – золотые, а также установили два мировых рекорда: Наталья Воронина пробежала дистанцию в 5000 метров с результатом 6 минут 39,021 секунды, Павел Кулижников пробежал 1000 метров за 1 минуту 05,697 секунды.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.20

Главную пешеходную улицу Челябинска зачистят от киосков. / Конец зимней сказки: в Челябинске экстренно демонтируют все ледовые городки. / Коварные банковские карты: невнимательность обошлась жительницам Южного Урала в 70 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»