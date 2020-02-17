Мэрию Миасса признали ответчиком по делу экс-главы администрации города

Следователи признали мэрию Миасса ответчиком по одному из эпизодов дела экс-главы города Станислава Третьякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на бюджет Миасса может лечь долг в 10 с лишним миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат экс-мэра города Станислава Третьякова Сергей Колосовский.

Напомним, экс-чиновника задержали утром 7 ноября 2018 года в кабинете главы города. Первоначально его обвинили в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги якобы передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу.

Следом всплыл эпизод с получением взятки от бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, самого осужденного за взяточничество. По версии следствия, в том же 2012 году Третьяков обещал продать Сафонову муниципальную недвижимость и за эти «услуги», якобы, получил 300 тысяч рублей.

Третье обвинение, предъявленное на прошлой неделе, касается действий Третьякова уже в роли сити-менеджера Миасса: в 2015 году он издал постановление, согласно которому обслуживание 126 многоквартирных жилых домов передавалось от ООО «Миасская управляющая компания» (компания принадлежит все тому же Сафонову) МП «Городская управляющая компания». В результате, утверждают следователи, ООО понесло многомиллионные убытки и были нарушены права собственников жилья, так как их даже не спросили, хотят ли они менять управляющую компанию.

По третьему эпизоду следователи и признали соответчиком муниципалитет. Теперь на бюджет Миасса может лечь обязанность возмещения убытка ООО «Миасская управляющая компания», который следователи оценили в 10,8 миллиона рублей.

Но ситуация с изданием распоряжения совершенно иная, да и сумма ущерба просто взята с потолка, настаивает Сергей Колосовский.

По его словам, в постановлении была два пункта: о проведении собраний жильцов по выбору способа управления и управляющей компании (так как решения о выборе в качестве управляющей компании фирмы Сафонова собственники не принимали), а также о закреплении домов на время переходного периода за МУПом, который должен был прийти на помощь в случае коммунальных аварий и прочих чрезвычайных ситуаций.

В итоге суд через 10 дней отменил пункт о закреплении домов за МУП «Городская управляющая компания». Правда, собрания все-таки прошли, и дома все равно ушли от ООО «Миасская управляющая компания». Но если и вести речь о каком-то ущербе, то именно применительно к этим 10 дням, настаивает защита Третьякова.

Между тем, в СКР запросили информацию о плате жителей управляющим компаниям за год, получил сумму в 10,8 миллионов рублей и, видимо, решили именно эту цифру указать в качестве ущерба. При этом 10,8 миллиона рублей – это не просто объем возможной прибыли управляющей компании, а общая цифра, в которую входят расходы на обслуживание жилого фонда. Но Миасская управляющая компания никаких расходов в течение этих 10 дней не несла, подчеркивает Сергей Колосовский.

Но, несмотря на аргументы адвоката, в СКР не изменили позиции по поводу размера возможного ущерба. Правда, поначалу издали постановление об отказе от привлечения в качестве ответчика мэрии Миасса. Но сегодня Станиславу Третьякову представили документ о возобновлении следствия (ранее срок для окончания следственных действий был установлен до 6 февраля нынешнего года), в котором в качестве соответчика названы муниципальные власти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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