В суд подали иск с требованием отставки мэра Челябинска

Челябинцы требуют отменить результаты конкурса на пост главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Советский районный суд Челябинска подан иск об отмене назначения Натальи Котовой главой Челябинска по результатам сомнительного конкурса. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Яблоко».

Поводом для обращения стало подтверждение в Верховном суде РФ незаконности критериев оценки и отбора кандидатов в мэры Челябинска.

«В определении Верховного Суда РФ сказано, что по установленным в положении конкурса критериям невозможно объективно оценить кандидатов в мэры, а при их применении у членов конкурсной комиссии есть неограниченная возможность субъективного усмотрения, – заявили представители организации. – Теперь осталось доказать очевидный факт незаконности конкурса по избранию Натальи Котовой в инициированном нами судебном процессе».

Напомним, 19 ноября прошлого года Челябинская городская Дума утвердила главой областного центра Наталью Котова. До этого с июня она руководила городом в должности врио мэра после отставки Владимира Елистратова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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