Южноуральские школьники выходят на занятия

В двух муниципалитетах Челябинской области возобновляются занятия в школах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.

За 7 неделю 2020 года (с 10 по 16 февраля) зарегистрировано 39886 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели на 11%. Снижение заболеваемости отмечено за счет школьников и подростков на 50%.

В связи со снижением заболеваемости среди школьников власти Коркинского района и Миасса приняли решение об отмене общегородского карантина в школах. При этом каждое образовательное учреждение будет самостоятельно принимать решение о возобновлении занятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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