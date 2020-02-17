Первая неудача команды Текслера: южноуральский омбудсмен уходит в отставку после семейного скандала

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов вынужденно ушел в отставку после семейного скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своей отставке южноуральский омбудсмен сообщил в социальных сетях.

«Очень сожалею, что мои личные, семейные дела стали достоянием общественности, что позволило моим недоброжелателям, несмотря на решение двух судов, одно из которых было задолго до моего назначения, спекулировать на этом, делать информационные атаки и во многом додумывать, коверкать и распространять откровенно лживую информацию. Все эти действия бросают тень недоверия не только на меня, но и на Челябинскую область, – написал общественник. – Поэтому я принимаю непростое для себя, но обдуманное решение подать письменное заявление о сложении полномочий».

Напомним, назначение Шарпилова оказалось наиболее скандальным из решений губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Оно было раскритиковано еще в самом начале. Так, депутат регионального парламента, правозащитница Ольга Мухометьярова заявила, что у Антона Шарпилова нет ни опыта правозащитной деятельности, ни необходимого образования.

После своего назначения чиновник и вовсе оказался в центре скандала. Бывшая жена обвинила его в том, что он не дает ей видеться с детьми. Отношение экс-супругам пришлось выяснять в суде. При этом Антон Шарпилов потребовал закрыть процесс от прессы.

Суд решил оставить детей омбудсмену, но потребовал предоставить матери возможность видеться с ними не реже двух раз в неделю. Однако, скандальный процесс серьезно ударил по имиджу Шарпилова.

Несмотря на скандал, общественник некоторое время еще цеплялся за кресло омбудсмена. И 3 февраля вместо ожидаемого заявления об отставке ушел в отпуск без содержания. Видимо, областным чиновникам понадобилось еще две недели, чтобы уговорить несостоявшегося уполномоченного по правам человека подать-таки в отставку (возможностей избавиться от омбудсмена у регионального правительства немного).

На заявление Шарпилова тут же отреагировали в пресс-службе губернатора Челябинской области. «Губернатор считает, что с учетом сложивших обстоятельств решение Антона Шарпилова оставить пост уполномоченного по правам человека является оправданным. Семейная ситуация не позволила Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. Желаем ему ее разрешить», – заявили в областном кабмине.

Челябинск, Виктор Елисеев

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