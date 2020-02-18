Перевозчики заявили о повышении цен еще на десяти маршрутах Челябинска

Власти Челябинска получили уведомления о повышении стоимости проезда на 10 маршрутах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, о планах повысить стоимость проездка в маршрутных такси сообщили в компаниях ООО «Сервис-транс», ООО «Автолуч», ООО «Автобан», ООО «Челябинское маршрутное такси», ООО «Челябавтобус», ООО «Автолайн».

Перевозчики намерены увеличить с 17 марта плату за проезд по муниципальным маршрутам:

№104 «Поселок АМЗ – Бейвеля» с 25 рублей до 28 рублей 20 копеек;

№78 «Академика Королева – Мамина» с 25 рублей до 28 рублей 20 копеек;

№54 «ТК «Диско» – Александра Шмакова» с 25 рублей до 28 рублей 30 копеек.

С 18 марта планируется повышение оплаты на муниципальных маршрутах:

№72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал» с 25 рублей до 28 рублей 40 копеек;

№91 «ТК «Молния» – Поселок Градский прииск» с 25 рублей до 28 рублей 40 копеек.

С 19 марта цена проезда вырастет на маршрутах:

№10 «ЧМК – ЮУрГУ» с 25 рублей до 28 рублей 50 копеек;

№19 «Чистопольская – Приборостроительная» с 25 рублей до 28 рублей 60 копеек;

№53 «Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово» с 25 рублей до 28 рублей 50 копеек.

С 20 марта повышение ожидается на маршрутах:

№39 «ЧТЗ – Чичерина» с 25 рублей до 28 рублей 80 копеек;

№86 «Мехколонна – поселок Шершни» с 25 рублей до 28 рублей 90 копеек.

Как указано в сообщении предприятий-перевозчиков, повышение тарифа на перевозку пассажиров вызвано необходимостью выполнения требований законодательства в части установки тахографов, камер видеонаблюдения, терминалов, онлайн-касс, а также ежегодной инфляцией.

Напомним, ранее ООО «Такси-сервис» и «Такси-Сервис Ком» уведомили власти об увеличении стоимости проезда по муниципальным маршрутам:

№3 «ТРК «Алмаз» – ЧВВАКУШ» с 25 рублей до 28 рублей 10 копеек;

№17 «Поселок АМЗ – Профессора Благих» с 25 рублей до 28 рублей 00 копеек;

№58 «ЧВВАКУШ – Чистопольская» с 25 рублей до 28 рублей 00 копеек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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