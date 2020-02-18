К карантину по гриппу присоединился Ашинский район

В еще одном районе Челябинской области власти объявили общешкольных карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Ашинского района, с 18 февраля учреждения образования муниципалитета будут закрыты на карантин.

Соответствующее постановление глава района Виктор Лукьянов подписал 17 февраля. Ограничительные мероприятия введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Ашинского района, ростом заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю.

Будет приостановлен учебный процесс и введены ограничения на проведения культурно-массовых мероприятий до 25 февраля.

Руководителям организаций независимо от форм собственности рекомендовано усилить профилактические и противо-эпидемиологические мероприятия, направленные на предупреждение дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ в подведомственных организациях.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в целом ситуация в регионе по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.

За 7 неделю года (с 10 по 16 февраля) зарегистрировано 39886 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 121,7 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 11%. Снижение заболеваемости отмечено за счет школьников и подростков на 50%. Эпидемический порог превышен на 25,5%.

Проведение противоэпидемических мероприятий на территории области продолжается.

По состоянию на 17 февраля приостановлен образовательный процесс в общеобразовательных организациях 20 муниципальных образований Южного Урала, а также в 15 общеобразовательной организации, в 258 классах 55 общеобразовательных организаций, в 43 средних профессиональных образовательных организациях, 3 группах 1 дошкольного образовательной организации.

Вместе с тем, власти Миасса и Коркинского района объявили о прекращении карантина в образовательных учреждениях с 18 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.20

Перевозчики заявили о повышении цен еще на десяти маршрутах Челябинска. / Челябинцы заблудились в Екатеринбурге и попали в ДТП (ФОТО). / Как запустить «сапера»… Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»