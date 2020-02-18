В Магнитогорске маленький ребенок наелся марганцовки, еще один – наглотался таблеток

В Магнитогорске двое детей оказались в реанимации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в реанимационное отделение Центра охраны материнства и детства Магнитогорска с острой интоксикацией поступил двухлетний ребенок.

Оказалось, что малыш, оставшись без внимания родителей, добрался до марганцовки и решил выяснить, какова она на вкус. «Прижигающее действие марганцовки способствует появлению выраженных повреждений на слизистых оболочках, – цитирует «Верстов.Инфо» представителей детской городской больницы. – После всасывания вещества и попадания в кровоток появляется дрожательный паралич и двигательное возбуждение. Если вовремя не предпринять меры, появляются судороги, ожоговый шок, бронхопневмония. Высок риск развития печеночной и почечной недостаточности».

Еще один юный магнитогорец попал в реанимацию с отравлением таблетками. В настоящее время состояние малышей стабильно. За ними наблюдают врачи-реаниматологи, педиатры, гастроэнтрерологи, эндоскописты, физиотерапевты, хирурги и медсестры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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