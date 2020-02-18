На Урале смягчили наказание главврачу, забиравшему у подчиненных часть премий

На Южном Урале смягчили наказание главврачу, забиравшему у подчиненных часть стимулирующих выплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении главврача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 8 Магнитогорска Челябинской области» Надежды Новиковой, изменил приговор Правобережного районного суда Магнитогорска от 28 октября 2019 года.

Суд установил, что Новикова, являясь главврачом, издавала приказы о выплате сотрудникам стимулирующих премий, часть из которых в дальнейшем подчиненные передавали ей.

Прокурор в апелляционном представлении настаивал на отмене приговора районного суда в части оправдания Новиковой по некоторым эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Адвокаты и осужденная, обжалуя приговор суда первой инстанции, просили отменить его в части осуждения Новиковой и оправдать ее по всем инкриминируемым преступлениям.

«Суд апелляционной инстанции сократил срок лишения свободы с 4 лет до 2 лет 4 месяцев 28 дней, размер штрафа с 500 до 200 тысяч рублей, сумму взыскания в пользу ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 8 г.Магнитогорска Челябинской области»с 3,9 до 3,7 миллиона рублей. Из приговора исключено, как излишне вмененное, осуждение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), – рассказали в пресс-службе суда. – Кроме того, приговор районного суда отменен в части осуждения Новиковой по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества) с прекращением уголовного преследования за отсутствием состава преступления. В связи с отбытием основного наказания осужденная освобождена из-под стражи в зале суда».

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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