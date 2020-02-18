Бывший вице-мэр Челябинска, осужденный за обман дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд», не смог выйти по УДО

Бывший гендиректор ООО «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, осужденный за обман дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд», не смог выйти по УДО.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2018 года экс-гендиректор «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, ранее занимавший пост вице-мэра Челябинска, был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого микрорайона. Следствием и судом установлено, что в 2013-2016 годах Мануйлов заключил ряд невыгодных контрактов, что привело компанию к предбанкротному состоянию.

В результате более 4,3 тысячи дольщиков причинен ущерб на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и частично возместил ущерб пострадавшим. Прокурор запросил для подсудимого 4,5 года колонии, но суд назначил Мануйлову 2,5 года лишения свободы, при этом осужденному не стали менять меру пресечения.

В сентябре минувшего года Мануйлов подал ходатайство о замене срока наказания в колонии общего режима на принудительные работы.

Сегодня Калининский районный суд Челябинска отказал ему в условно-досрочном освобождении.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.02.20

На Урале смягчили наказание главврачу, забиравшему у подчиненных часть премий. / В Магнитогорске маленький ребенок наелся марганцовки, еще один – наглотался таблеток. / К карантину по гриппу присоединился Ашинский район. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»