На северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии затопило ветклинику и дорогу

Прокуратура разбирается с очередной коммунальной аварией в челябинском микрорайоне «Парковый».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 17 февраля. В результате порыва водовода у дома №10-а по улице Скульптора Головницкого с здании был затоплен цокольный этаж, в котором расположена ветеринарная клиника.

Кроме того, вода выплеснулась на автодорожное полотно улицы Бейвеля, превратив несколько километров магистрали в каток. При этом горожане заявили, что ремонтная бригада прибыла к месту порыва с задержкой.

Сегодня утром в мэрии отчитались об устранении аварии. Интересно, что от коммунальных аварий в Челябинске не застрахованы даже микрорайоны новостроек. Так, пострадавший дом был построен лишь в 2014 году.

Прокуратура Курчатовского района города уже начала проверку обстоятельств ЧП. В МУП ПОВВ затребована необходимая информация. Проверку надзорное ведомство планирует закончить в течение двух дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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