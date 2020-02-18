В Челябинской области пенсионеры и инвалиды доживают век в развалюхе у железной дороги

Общественники предложили РЖД выкупить разрушающиеся бараки в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной организации «Гражданский патруль», к общественникам обратились жители поселка Сулея Сатскинского района Челябинской области. С 50-х годов прошлого века здесь, на улице Тургенева, 3, в шаговой доступности от железнодорожных путей расположен деревянный многоквартирный барак. Сегодня здесь, в аварийном уже доме, живут несколько пенсионеров и инвалидов, которым больше некуда деться.

«Дом аварийный, он рассыпается. Воды нет, газа нет, отопление печное. В десяти метрах расположены железнодорожные пути, по которым через каждые полчаса ездят грузовые поезда. При этом у нас на руках есть заключение экспертов об аварийности домов, опасности проживания там, но расселять людей не собираются», – рассказала общественникам местная жительница. В старом доме всего восемь квартир, при этом только в половине из них еще живут люди, и одна квартира до сих пор не приватизирована.

Представители общественной организации обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту бездействия администрации Сулеинского городского поселения Саткинского района в признании дома аварийным, подлежащим сносу и расселению граждан, а также при необходимости обратиться в суд в защиту лиц, которые являются пенсионерами и инвалидами и живут в этом доме.

Помимо прочего общественники написали также обращение в РЖД с просьбой рассмотреть вопрос о выкупе квартир жителей, так как согласно сводам правил градостроительства, жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

«Подобные дома в небольших поселках, находящиеся у станций и вдоль железнодорожных путей, давно всеобщая проблема, поскольку ранее они часто состояли на балансе железных дорог, а затем остались, так сказать, на обочине этих путей и постепенно разваливаются, поскольку для местных администраций они тоже головная боль. В данном случае мы будем добиваться расселения людей», – прокомментировал ситуацию представитель общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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