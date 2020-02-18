На Южном Урале в суд передано дело о контрабанде обезьян

В Челябинской области будут судить контрабандистку, приехавшую в Россию с шестью обезьянами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней женщины, которая в автомобиле нелегально пыталась провезти из Казахстана на Урал шесть обезьян. Она обвиняется в незаконном перемещении через государственную границу России с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

По данным следствия, в июле 2019 года женщина, предполагая извлечь выгоду при перепродаже, купила двух особей яванского макака, двух особей белорукого гиббона, двух особей сиаманга, включенных в Красный список Международного союза охраны природы. Затем в отсутствии разрешения (сертификатов), спрятав животных в автомобиле, перевезла их с территории Казахстана в Россию. Общая стоимость незаконно перемещенных животных составила более 2 млн. рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Уральской оперативной таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.20

В Челябинской области пенсионеры и инвалиды доживают век в развалюхе у железной дороги. / На северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии затопило ветклинику и дорогу. / Бывший вице-мэр Челябинска, осужденный за обман дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд», не смог выйти по УДО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»