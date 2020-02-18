Уральские металлурги наращивают объемы промышленного туризма

ММК успешно развивает промышленный туризм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с момента запуска проекта «Стальной маршрут – экскурсии на ММК» в октябре 2018 года производственную площадку предприятия посетили свыше 10 тысяч человек.

ММК и прежде был открыт для гостей. Промплощадку одного из ведущих металлургических предприятий страны регулярно посещали коллеги и партнеры – потребители продукции, поставщики оборудования и сырья, представители других металлургических компаний. Юные магнитогорцы также могли увидеть воочию легенду отечественной металлургии: в рамках профориентационной работы детским экскурсиям уделялось особое внимание.

«Стальной маршрут» усовершенствовал систему работы с гостями комбината. Сегодня увлекательную поездку по любому из четырех специально разработанных экскурсионных маршрутов могут совершить все желающие: и взрослые, и дети. В ходе экскурсий «Укрощение огня», «Стальная эволюция», «У папы на работе», «В гости к металлургам» гости могут оценить масштабы производства, узнать об особенностях металлургического производства, истории ММК, его достижениях и перспективах развития. В частности, экскурсантам демонстрируют музей предприятия, крупнейший в России доменный цех и уникальный комплекс толстолистового стана 5000 – одного из самых мощных в мире.

На ММК вопросы безопасности находятся под особым контролем, поэтому перед началом экскурсии гости предприятия проходят вводный инструктаж по технике безопасности (даже маленькие посетители перед автобусной экскурсией по территории комбината надевают каски), им демонстрируют специально созданный видеоролик, который рассказывает о правилах безопасного поведения на предприятии. Наглядность, информационную насыщенность и понятность видеоролика отмечают все экскурсанты, а коллеги из других металлургических компаний используют в качестве примера для создания собственных роликов. Видео инструктаж – креативная идея, концептуальное наполнение и собственно производство – результат совместной работы сотрудников ММК и магнитогорской телекомпании «ТВ-ИН».

В октябре прошлого года Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом V Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство. ММК планирует дальше развивать направление промышленного туризма, открывая новые экскурсионные маршруты. Также в планах разработка виртуальных экскурсий по комбинату.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.20

Госдума окончательно приняла закон о бесплатном горячем питании школьников. / На Южном Урале в суд передано дело о контрабанде обезьян. / В Челябинской области пенсионеры и инвалиды доживают век в развалюхе у железной дороги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»