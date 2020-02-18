Во всех школах Челябинска продлили карантин по гриппу и ОРВИ

Карантин во всех школах Челябинска продлили еще на неделю – такое решение принял сегодня городской штаб по гриппу и ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация в регионе по-прежнему характеризуется как эпидемическая. Эпидпорог превышен в 29 территориях областях, в 10 муниципалитетах заболеваемость растет. Однако в целом отмечена тенденция к снижению: за минувшую неделю с ОРВИ и гриппом к медикам обратились 39 тысяч 886 человек, что ниже показателей предыдущей семидневки на 11%. Снижение достигнуто за счет школьников – в большинстве муниципалитетов на карантин закрыты все общеобразовательные учреждения.

Поскольку заболеваемость среди взрослых сохраняется на прежнем уровне, медики считают целесообразным еще некоторое время не собирать детей вместе. Поэтому карантин в Челябинске решено продлить еще на неделю – по 24 февраля включительно.

25 февраля начнут работать не только школы, но и все учреждения дополнительного образования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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