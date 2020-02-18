В Челябинске стартовал процесс над экс-замминистра экономического развития

Суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего замминистра экономического развития Челябинской области Антоном Бахаевым и предпринимателем Михаилом Смирновым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 февраля, в Центральном районном суде Челябинска состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении экс-замминистра экономразвития региона Антона Бахаева и директора группы компаний «Элефант» Михаила Смирнова, обвиняемых в хищении 33 миллионов рублей.

На заседании гособвинитель зачитал обвинительное заключение.

По версии следствия, 8 февраля 2017 года Антон Бахаев, а также директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова вошли в оргкомитет по подготовке XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. После этого у высокопоставленного чиновника и появилась идея похитить часть средств, выделенных на организацию саммита.

К афере Бахаев решил подключить бизнесмена Михаила Смирнова. Попутно за взятку в 2,9 миллиона рублей замминистра гарантировал, что обеспечит его фирмам львиную долю подрядов при подготовке.

В итоге на организацию и проведение форума областные власти выделили сначала 70 миллионов рублей, а затем увеличили сумму до 130 миллионов. При этом следователи настаивают, что чиновник попросту обманул губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и вице-губернатора Руслана Гаттарова. Не знала о преступных намерениях шефа и Ольга Алейникова, просто выполнявшая указания замминистра о заключении контрактов с фирмами, которые он называл (формально отбор поставщиков проходил в виде запроса котировок).

В итоге именно с группой компаний Михаила Смирнова агентство заключило 13 договоров, передав его структурам 101 миллион из 130 миллионов рублей, выделенных на подготовку и проведение саммита. Однако, по расчетам следователей, в реальности услуги стоили 68 миллионов рублей. Оставшиеся 33 миллиона рублей Бахаев и Смирнов присвоили себе.

Таким образом, экс-чиновник и бизнесмен обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также в получении взятки в особо крупном размере (Бахаев) и ее даче (Смирнов). Оба отказались признавать вину по каждому из обвинений.

Следующее заседание назначено на 18 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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