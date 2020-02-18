На Южном Урале мошенники выдают себя за пожарных инспекторов

Главное управление МЧС по Челябинской области предупредило о звонках аферистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, представляясь руководством либо сотрудниками регионального управления, мошенники предупреждают предпринимателей о якобы предстоящих проверках и предлагают «решить» вопрос определенным образом.

«Звонящие используют различные номера сотовых операторов, рассказывают о запланированных мероприятиях по контролю за обеспечением пожарной безопасности (проверке объектов), при этом, во избежание проведения вышеуказанных мероприятий, предлагают альтернативные методы их решения в виде перечисления денежных средств на определенный карт-счет и иных услуг коррупционного характера», – рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС напоминают, что план проверок объектов размещен на сайте Генеральной прокуратуры России. Кроме того, чтобы убедиться в законности требований позвонивших, можно воспользоваться телефоном доверия ГУ МЧС России по Челябинской области: (351) 239-99-99. И ни в коем случае не перечислять какие-либо деньги.

Предпринимателям советуют при поступлении подобных телефонных звонков немедленно сообщать о них в правоохранительные органы по телефону «02».

«Кроме того, обращаем ваше внимание, что при проведении надзорных мероприятий, сотрудники государственного пожарного надзора заблаговременно уведомляют законных представителей юридического лица и индивидуальных предпринимателей об их проведении, посредством направления в случае проведения проверок соответствующих распоряжений, в случае проведения иных профилактических мероприятий – соответствующих информационных писем», – напомнили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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