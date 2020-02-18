К возвращению китайских студентов готовы: в ЮУрГУ они не попадут в общежитие

В Челябинской области готовятся к возвращению с каникул китайских студентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, регион готов к приему китайских студентов, которые должны вернуться на учебу в Челябинск и Магнитогорск. Наибольшее их количество учится в ЮУрГУ (свыше 80 человек), ЧГПУ (более 30), ЧелГУ (2 человека).

«Мы с ректорами договорились, они дают нам информацию о времени прибытия китайских студентов, рейсах, мы их встречаем и направляем в пункт временного содержания. Педагогический университет решил продлить каникулы до 15 марта – это право вуза. Два студента, которые обучаются в ЧелГУ, прилетят 13 марта. Мы надеемся, к этому времени ситуация стабилизируется. Если ранее под наблюдением были только граждане Китая, имеющие вид на жительство в РФ, то сегодня по требованиям Роспотребназдора это все граждане, прибывающие из КНР. У них берется ПЦР-анализ в «Шереметьево», потом делается повторный анализ на 10 сутки с момента пересечения границы. Это профилактическая мера, чтобы исключить возможные случаи распространения инфекции. У нас есть вся необходимая диагностическая база», – рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Впрочем, кое-где решили все-таки подстраховаться и проявить собственную изобретательность. Так, по словам ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, китайские студенты не смогут попасть в общежитие. Дело в том, что вход в него организован через процедуру идентификации через отпечаток пальца. Для учащихся из КНР такая функция отключена.

Вероятно, причина в том, что 60 студентов уже купили билеты в Челябинск. Их ждут в ближайшее время. Но в общежитие они попадут только после прохождения обязательного двухнедельного карантина.

В настоящее время в регионе действуют два карантинных центра. В Миассе находятся 15 человек. Срок карантина для них истекает на этой неделе. После этого данный карантинный пункт закроют.

Во втором пункте временного пребывания, противотуберкулезном диспансере в Челябинска, находятся 32 здоровых гражданина КНР. Ежедневно проходит мониторинг состояния их здоровья.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.20

На Южном Урале мошенники выдают себя за пожарных инспекторов. / Госдума вернула индексацию пенсий некоторым работающим пенсионерам: закон касается только 30 тысяч человек. / В Челябинске стартовал процесс над экс-замминистра экономического развития. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»