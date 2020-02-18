Суд подтвердил банкротство челябинца, врезавшегося в «Роллс-Ройс» олигарха

Завод уральского олигарха не смог отменить решение об обнулении долгов рабочего, врезавшегося в дорогую иномарку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК, совладельцы Александр Аристов и Юрий Антипин) на решение Челябинского областного арбитража, признавшего челябинца Владислава Кантемирова банкротом и освободившего последнего от дальгнейшей уплаты долговых обязательств.

Напомним, в феврале 2016 года в Челябинске на пересечении улиц Доватора и Воровского водитель автомобиля ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и врезался в иномарку, на пассажирском сиденье которой сидел известный челябинский олигарх Александр Аристов. Сразу после аварии бизнесмен заявил, что не будет предъявлять претензий виновнику ДТП – рабочему одного из челябинских предприятий. И даже пожал ему руку в эфире собственного интернет-канала.

Однако несколько месяцев спустя иск с требованием возместить затраты на ремонт автомобиля подали юристы ЧЭМК, на балансе которого официально находилась иномарка. Владельцы подчитали, что стоимость ремонта с учетом износа составляет около 3,8 миллионов рублей. 400 тысяч рублей выплатила страховая компания в пределах лимита ответственности страховщика.

В июне 2016 года Ленинский районный суд удовлетворил требования ЧЭМК, постановив взыскать с виновника аварии почти 3 миллиона 400 тысяч рублей. В декабре Челябинский областной суд снизил сумму компенсации на 400 тысяч рублей – после того, как экспертиза установила, что стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля составляет не 3,8 миллиона, а 3 миллиона 422 тысяч 525 рублей.

Однако, и эта сумма оказалась непосильна для горожанина, и он подал в арбитражный суд заявлении о признании себя банкротом. По материалам дела, сумма исковых требований превышала 2 миллиона 726 тысяч рублей. Основным кредитором выступил ЧЭМК.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, 23 сентября суд начал процедуру банкротства челябинца.16 декабря, заслушав отчет финансового управляющего о реализации имущества должника, суд принял решение завершить процедуру банкротства. «Гражданин Кантемиров освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе, требований, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина», – говорится в резолютивной части определения арбитражного суда Челябинской области.

Это не устроило представителей ЧЭМК, которые обратились с жалобой в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, указав, что предъявленные Кантемирову требования касаются выплаты ущерба. Однако, и эта инстанция не вняла аргументам юристов предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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