Сотрудника полиции Миасса осудили за секс с мальчиками

Бывшего сотрудника следственного отдела МВД по Миассу, майора юстиции признали виновным в сексуальных отношениях с подростками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», офицера задержали в июне минувшего года. Его обвинили в шести эпизодах преступления, подпадающего под часть 2 статьи 134 УК РФ (мужеложство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста) и одном – по части 3 статьи 135 (развратные действия, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних). Известно, что мужичина платил подросткам за секс.

Суд признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 18.02.20

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