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Среда, 19 февраля 2020, 08:53 мск

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Жительницы Южного Урала пострадали в ДТП с дорожной техникой

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД Челябинской области

На южноуральской трассе снегоуборщик врезался в легковушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вчера, 18 февраля, в 10:50 на 24 км автодороги Чебаркуль-Мисяш на территории Чебаркульского района.

54-летний водитель, управляя трактором «Беларус», по предварительной информации, при развороте, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 65-летнего мужчины, движущегося попутно. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель трактора на месте происшествия осуществлял дорожные работы.

В результате аварии в автомобиле ВАЗ пострадали 2 пассажира, женщины 63 и 62 лет, которые получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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