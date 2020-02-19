Незаконное проникновение: на Урале «дочка» «Газпрома» выгнала из детского сада ребенка экс-сотрудника

В пригороде Челябинска ребенка бывшего сотрудника подразделения «Газпрома» выгнали из ведомственного детского сада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история в которой «народное достояние» в очередной раз показало себя с крайне неприглядной стороны, развернулась в Сосновском районе Челябинской области.

Ребенок живет в селе Долгодеревенское. Отец семейства 14 лет проработал в филиале «Челябинское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», а потому не было ничего удивительного, что в 2018 году, когда родилась дочь, родители встали в очередь на место в ведомственном детском саду «Солнышко» в том же Долгодеревенском.

Заявление на получение места в 2019-2020 году подписал руководитель предприятия. Потом филиал возглавил Александр Дьяченко, и уже он утвердил список будущих воспитанников дошкольного учреждения в апреле прошлого года.

Но в июле отец семейства уволился. Сначала южноуральцы думали, что места в детском саду им уже не видать. Но, по словам мамы девочки, в августе прошло заседание комиссии, где руководитель предприятия снова утвердил список перед началом года, куда их дочь включили с пометкой «сторонние». Об этом семейству сообщила по телефону заведующая учреждением. Успокоенные родители теперь и не думали вставать в муниципальную очередь.

В ноябре девочке разрешили посещать детский сад. Документы передали на подпись руководству предприятия. Но через три дня ребенку запретили посещать учреждение, а заведующая сообщила озадаченным южноуральцам, что руководитель предприятия изъял договор, и девочка теперь не имеет права ходить в детский сад.

Родители ребенка обратились в прокуратуру. По итогам проверки надзорное ведомство Сосновского района разъяснило им, что заявление о приеме в детский сад рассматривалось в апреле 2019 года, когда девочке еще не было двух лет, и претендовать на устройство в дошкольное учреждение семья сможет только в январе 2020 года. «Дочке был год и 11 месяцев, сотрудники детского сада удостоверились, что по навыкам она уже может посещать дошкольное учреждение, только тогда нас пригласили в группу, – цитирует 74.ru маму ребенка. – По материалам проверки прокуратуры начальник написал объяснение, что тогда «наш ребенок незаконно проник на территорию детского сада». Сейчас нам два года есть, но начальник предприятия и сейчас не берет в детский сад. Заявление ему отправлено, но ответа никакого нет».

В ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» настаивают, что отказали в посещении детского сада законно. Так, в компании уверяют, что договор с родителями ребенка заключен не был. Кроме того, в протоколе апрельского заседания комиссии по комплектованию детского сада говорится, что в первую младшую группу подлежат зачислению дети 2017 года рождения (в возрасте от 2 до 7 лет). В данном же случае речь идет о ребенке, родившемся в январе 2018 года.

Родителям пришлось экстренно вставать в муниципальную очередь. Место муниципалитет им уже предложил. Но детский сад расположен далеко – в другой деревне, и родители не всегда успевают забрать ребенка вовремя.

Сейчас южноуральцы продолжают добиваться получения места в детском саду, расположенном в Долгодеревенском. Обращения направлены в прокуратуру и в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

«Под покровом ночи маленькая девочка в камуфляжной экипировке приближалась к объекту, это был детский садик, на заднем фоне неожиданно заиграла музыка из «Миссия невыполнима», а у девочки в голове гулом разносилась только одна мысль – главное проникнуть! – комментируют историю в соцсетях. – Только такие картинки должны появляться при словосочетании «ребенок незаконно проник»… Не факт, что родителей по именам назовет, но проник».

«Большим дяденькам не жаль маленького ребенка. Всем помогаем: Сирии, Украине, африканцам долги прощаем, а маленькой девочке в своей деревне нет места в детском саду».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.20

Жительницы Южного Урала пострадали в ДТП с дорожной техникой. / Самые крутые слухи недели: тени прошлого. / В оборонном комплексе разгорается очередной коррупционный скандал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»