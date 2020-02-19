На Южном Урале заявили о дефиците кадров для военкоматов

В Челябинской области фиксируют неукомплектованность военных комиссариатов кадрами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, именно муниципалитеты, где нет военных комиссаров, испытывают наибольшие проблемы с призывом. Речь об этом шла на встрече главы Южного Урала Алексея Текслера и нового военного комиссара региона Бориса Костыря.

В Челябинской области действует 29 военных комиссариатов в муниципальных образованиях и один областной. Ежегодно с Южного Урала в ряды Вооруженных сил России отправляются служить порядка 7 тысяч человек.

Так, в прошлый весенний призыв, традиционно стартующий 1 апреля, служить отправили порядка 3,5 тысячи южноуральцев. При этом, по информации областного военкомата, 70% (около 2,5 тысячи) молодых людей призвали в сухопутные войска. Порядка 300 человек направили в Военно-космические силы, почти столько же – в войска Росгвардии. 120 новобранцев призвали в ракетные войска и примерно по 100 – в ВМФ и ВДВ. При этом каждый десятый южноуралец (более 460 человек), прошедший призывную комиссию получил отсрочку или был освобожден от службы по состоянию здоровья.

В правительстве анализировали ситуацию по муниципалитетам и сделали вывод, что там, где отсутствует военный комиссар, показатели призыва хуже всего, отметил Алексей Текслер. «Необходимо полное укомплектование кадрами и взаимодействие с муниципальной и региональной властью. Мы выполняем показатели набора, но будем делать это более качественно», – отметил губернатор.

Военный комиссар Челябинской области Борис Костыря также признал, что проблема нехватки кадров существует.

Челябинск, Виктор Елисеев

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