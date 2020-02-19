В Челябинске полиция задержала рецидивиста, нападавшего на пожилых женщин

В Челябинске полиция задержала серийного грабителя женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления уголовного розыска регионального полицейского главка во взаимодействии с коллегами из отдела полиции «Центральный» в Челябинске по приметам задержан мужчина, сорвавший золотые серьги с ушей 80-летней горожанки.

Преступление было совершено днем в лесопарковой зоне около памятника Игорю Курчатову. Помимо украшений нападавший похитил сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В ходе дальнейшей работы с задержанным установлена его причастность к трем аналогичным преступлениям, совершенным в дневное время на территории лесопарковой зоны в Центральном районе. Жертвами злоумышленника стали пожилые женщины, с которых нападавший сорвал золотые украшения и у которых также похитил иные ценные вещи. Имущество мужчина сбывал в ломбарды, а деньги тратил на личные нужды. 41-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По всем фактам его противоправной деятельности в отделе полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

В настоящее время задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У полицейских есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории города Челябинска. Гражданам, пострадавшим от действий злоумышленника либо располагающим сведениями о его противоправных деяниях, необходимо обратиться в отдел полиции «Центральный» либо сообщить сведения по телефону дежурной части: 8 (351) 263-14-14, 02 или 8-999-371-13-55.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.20

На Южном Урале заявили о дефиците кадров для военкоматов. / Незаконное проникновение: на Урале «дочка» «Газпрома» выгнала из детского сада ребенка экс-сотрудника. / Жительницы Южного Урала пострадали в ДТП с дорожной техникой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»