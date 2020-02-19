российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 февраля 2020, 15:18 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Обладатель титула «Самый сильный человек России» уезжает из Челябинска

Стронгмен Эльбрус Нигматуллин решил переехать из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный челябинский спортсмен Эльбрус Нигматуллин переезжает в Уфу. Об этом сам южноуралец сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Друзья! Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда для меня был вторым домом, – рассказал стронгмен. – Я долго размышлял о своем переезде в Уфу и понял, что именно здесь я смогу эффективно реализовывать и создавать спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни на благо республики».

Эльбрус Нигматуллин родился в 1974 году в деревне Чубары Аргаяшского района. В 12 лет начал занятия спортом: баскетболом, единоборствами, тяжелой атлетикой. Тогда не было ни армрестлинга, ни пауэрлифтинга. В 1991 году переехал в Челябинск.

С 1995 года профессионально занимается силовыми видами спорта. С 1995 по 2001 годы – тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, армреслингом. В 2001 году стал стронгменом.

Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России». Двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену. Серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену. Четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man. Двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.20

В Челябинске полиция задержала рецидивиста, нападавшего на пожилых женщин. / На Южном Урале заявили о дефиците кадров для военкоматов. / Незаконное проникновение: на Урале «дочка» «Газпрома» выгнала из детского сада ребенка экс-сотрудника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,