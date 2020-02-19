Обладатель титула «Самый сильный человек России» уезжает из Челябинска

Стронгмен Эльбрус Нигматуллин решил переехать из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный челябинский спортсмен Эльбрус Нигматуллин переезжает в Уфу. Об этом сам южноуралец сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Друзья! Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда для меня был вторым домом, – рассказал стронгмен. – Я долго размышлял о своем переезде в Уфу и понял, что именно здесь я смогу эффективно реализовывать и создавать спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни на благо республики».

Эльбрус Нигматуллин родился в 1974 году в деревне Чубары Аргаяшского района. В 12 лет начал занятия спортом: баскетболом, единоборствами, тяжелой атлетикой. Тогда не было ни армрестлинга, ни пауэрлифтинга. В 1991 году переехал в Челябинск.

С 1995 года профессионально занимается силовыми видами спорта. С 1995 по 2001 годы – тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, армреслингом. В 2001 году стал стронгменом.

Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России». Двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену. Серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену. Четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man. Двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup.

Челябинск, Виктор Елисеев

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