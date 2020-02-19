В Магнитогорске пациенты поликлиники устроили панику из-за коронавируса

В соцсетях Магнитогорска разлетелась информация о визите больной с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось в посещения жительницей Магнитогорска поликлиники с симптомами респираторного заболевания.

После того, как женщину осмотрела участковый врач, у всех посетителей, бывших с ней в одном помещении, медики начали записывать персональные данные. Это не на шутку напугало магнитогорцев.

«В поликлинику на Чкалова пришла больная женщина с симптомами китайского вируса, час всех держали, теперь вход и выход под запись», – написала в социальных сетях одна из горожанок.

Впрочем, как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, для беспокойства нет оснований. «В поликлинику по месту жительства с жалобами на здоровье обратилась местная жительница. При сборе стандартного на сегодня анамнеза зачем-то указала, что есть у нее дальняя родственница, прилетевшая из Китая, но она с ней давно не виделась и не контактировала. По окончании осмотра врача женщине поставлен диагноз ОРВИ. От госпитализации она отказалась, ушла лечиться домой. Медицинский персонал поликлиники, действуя по инструкции, переписал данные всех десяти человек, находившихся в отделении. Никаких оснований для госпитализации ни пациента, ни окружающих не было», – сообщили чиновники в своем telegram-канале.

Челябинск, Виктор Елисеев

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