Определитесь уже: на Южном Урале чиновники и депутаты снова заговорили о раздельном сборе мусора

В Челябинской области продолжается путаница с переходом на раздельный сбор мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти областного центра планируют-таки перейти к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Это следует из заявки, поданной мэрией на приобретение контейнеров разного цвета.

Администрация Челябинска запросила у минэкологии субсидию на покупку контейнеров красного, зеленого и серого цветов. Об этом на заседании комитета регионального парламента по экологии сообщила первый замминистра экологии области Яна Куприкова.

По словам чиновницы, ежегодно власти Южного Урала планировали направлять на покупку новых мусорных контейнеров в определенной цветовой гамме и создание инфраструктуры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов по 100 миллионов рублей. Однако только в нынешнем году заявки на это направили 33 города и района Челябинской области, в том числе Челябинск. Для удовлетворения этих заявок понадобится 350 миллионов рублей.

«В настоящее время проверяем комплектность поданных заявок и формируем предложение по распределению средств. На первом этапе раздельного накопления мусора достаточно сортировки мусора в два контейнера по принципу «перерабатываемое и всё остальное» или «пищевые отходы и всё остальное». Правительством Челябинской области предусмотрено три вида контейнеров: красные – для вторсырья, оранжевые – для опасных отходов, таких как батарейки, ртутные лампы, серые – для остальных отходов», – рассказала чиновница.

Замминистра напомнила, что разноцветные контейнеры начали закупать в прошлом году. На сегодня приобретено 7788 штук и установлено на 3224 площадках области. Основная задача раздельного накопления – сохранить качество вторичных ресурсов для переработки, объяснила г-жа Куприкова.

Однако депутаты внезапно выразили сомнение в готовности южноуральцев к раздельному сбору мусора. «Такие деньги направим на закупку контейнеров, а люди в них будут что попало без разбора выбрасывать, – заявил заместитель председателя комитета законодательного собрания по экологии и природопользованию Александр Федоров. – Здесь нужно проводить работу с населением».

На это замечание чиновница рассказала, что раздельному сбору ТКО власти планируют учить школьников. А еще предложила внести изменения в областной закон «Об отходах производства и потребления» от 29 ноября 2012 года. Согласно новелле, южноуральцы будут обязаны разделять мусор, если в их дворах установят соответствующие контейнеры. Принять поправку в первом чтении члены комитета и рекомендовали.

Отметим, что региональное минэкологии продолжает малоосмысленные шараханья при внедрении раздельного сбора мусора. Так, еще недавно чиновники заявляли, что в 2020 году эксперт по раздельному сбору ТКО пройдет только в Копейске и Южноуральске. А уж после анализа его результатов будет решено, распространять ли его на другие территории. Теперь же речь идет уже о трех десятках муниципалитетов, да еще и вменении раздельного сбора в законом установленную обязанность.

При этом еще недавно ООО «ЦКС» – регоператор по обращению с ТКО в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах – заявлял, что раздельный сбор мусора в действующий тариф по вывозу и утилизации мусора не входит. Более того, в 2019 году компания фактически свернула эксперимент по раздельному сбору в Копейске, начавшийся еще до перехода к новой системе обращения с ТКО.

Напомним, в Копейске и поселках уже были установлены контейнеры для двух видов ТКО, и копейчане отнеслись к этому изменению очень ответственно. Но через некоторое время после «вступления в права» ЦКС контейнеры для вторсырья просто сдвинули в угол контейнерных площадок. Правда, подрядчик ЦКС, который ранее и организовал площадки для раздельного сбора заверил, что эксперимент не свернут. Но из комментария следовало, что речь идет о периодических рейдах бригад для скупки вторсырья в определенные дни и по определенным адресам.

Потом «зеленые контейнеры» вернулись на свое место, а власти заявили о планах по началу раздельного сбора. Но до сих пор горожанам внятно не объяснили: это пока только планы или раздельный сбор уже начался? Никакой информации ни на контейнерных площадках, ни на подъездах жилых домов об этом нет.

Не стоит забывать и об истории с сетчатыми контейнерами для пластика в Челябинске. Сначала они появились во многих дворах, а потом их перестали обслуживать. И уже мало кто вспомнит: произошло это до или после заявлений чиновников регионального минэкологии, что после начала работы регоператора только он и его подрядчики будут иметь право доступа к ТКО, а попытки вывезти те же пластиковые бутылки «третьими лицами» можно рассматривать чуть ли не как воровство, так как все ТКО теперь – «собственность» регионального оператора.

В итоге в конце января уже этого года ЦКС объявил о ликвидации сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора. Правда, аргументировал это лишь тем, что их никто не обслуживает, что приводит к захламлению контейнерных площадок. Но не прошло и двух недель, как регоператор сообщил, что уберут не все сетчатые контейнеры, а только те, хозяев которых не найдут. Остальные же продолжат обслуживать (и, соответственно, вывозить пластик) «нашедшиеся» хозяева.

Наконец, остается подвешенным и вопрос величины тарифа при раздельном сборе. Так, в прошлом году в ЦКС настаивали, что в этом случае увеличиваются логистические расходы и, соответственно, тариф должен быть выше. В свою очередь, в региональном минэкологии настаивают, что тариф должен снизиться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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