В Челябинске снесли старинный дом

В центре Челябинска снесли старинное здание, ставшее жертвой странного пожара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», остатки старинного здания, расположенного по улице Свободы, 18, снесли сегодня. Об этом сообщил краевед Юрий Латышев.

По словам общественника, дом был построен примерно во второй половине 1890-х на участке отставного артиллериста Михаила Васильевича Тарасова. В советские годы здание использовалось в качестве коммунального жилья, в 1990-е – 2000-е там находился татарский культурный центр.

Краеведы пытались добиться включения здания в Реестр памятников культурного наследия. Помешал этому странный пожар, произошедший в 2010 году. Огонь тогда уничтожил крышу, но сохранился главный фасад с наличниками. После этого попытка сохранить и восстановить это здание как памятник истории и культуры провалилась.

Наличники в итоге сняли и передали центру историко-культурного наследия. А само здание снесли. Остался лишь старинный брандмауэр. Таких объектов в Челябинске немного. Сохранится ли он, неизвестно.

Напомним, что минувшим летом пожар вспыхнул в еще одном историческом здании в центре Челябинска – памятнике культурного наследия «Дом крестьянина Пчелина», расположенный по адресу улица Труда, 56.

Возгорание произошло в ночь с 9 на 10 августа. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Практически полностью сгорел второй этаж флигеля Пчелина. Через месяц после пожара хозяин выставил здание на продажу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.20

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