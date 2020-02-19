Фигурантов дела о хищениях в подразделении госкорпорации «Роскосмос» отправили под арест

Фигурантов дела о хищениях в подразделении госкорпорации «Роскосмос» АО «Миасский машзавод» (ММЗ) отправили под арест.

Как уже сообщал «Новый День», задержан бывший директор ММЗ Андрей Юричков – ему мера пресечения еще не определена. Вместе с ним в деле фигурируют экс-руководитель бюджетно-экономического отдела ММЗ Елена Нуждина и экс-директор ООО «Техпласт» Алексей Назарцев. Обоих отправили под арест.

Следствие предполагает, что в 2015 – 2017 годах со счетов ММЗ было выведено более 19 млн рублей: завод заключил договор с ООО «Техпласт» на поставку товаров и в несколько приемов перечислил деньги, но ничего взамен не получил. А средства подельники разделили между собой.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 19.02.20

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