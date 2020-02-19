В Челябинске смогут диагностировать коронавирус

В Челябинск поступили тест-системы для проведения диагностики на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, сегодня на селекторном совещании специалисты Роспотребнадзора напомнили южноуральским лечебным профилактическим учреждениям правила забора, транспортировки и хранения биоматериала.

«Поскольку инфекция новая, и уже выявлены случаи не только заболеваний, но и скрытого носительства вируса, без клинических проявлений, диагностика должна проходить в условиях усиленного контроля, – отметила Светлана Лучинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области. – Важно полностью исключить риск ложноотрицательного результата».

Всего для Челябинской области заказано 3200 диагностических тест-систем. Теперь все лабораторные исследования будут проводить специалисты челябинского Центра гигиены и эпидемиологии. В Новосибирск образцы материалов будут отправлять только в особых случаях, если потребуются дополнительные исследования.

Между тем, не ясно, насколько эффективной может оказаться такая диагностика при сохранении добровольности обращения к врачам. А именно такой линии поведения придерживается пока региональный минздрав.

Так, в ходе недавней пресс-конференции министр здравоохранения региона Юрий Семенов представил довольно расплывчатый сценарий организации диагностирования. «Если человек приехал из Китая, контактировал с потенциально заболевшими людьми, нужно прийти в поликлинику и сообщить об этом врачу», – рекомендовал чиновник. Отметив при этом, что коронавирус не имеет специфических симптомов. Так что не исключен вариант, что человек просто не придаст своему недомоганию особого значения. Когда же (если) болезнь подтвердится, может оказаться уже слишком поздно.

Можно вспомнить ситуацию с гриппом. Грипп в России диагностируют довольно-таки редко. Ведь даже смерть больного, как правило, наступает не в результате заболевания гриппом, а уже от последствий осложнений (обычно от пневмонии). Но не всегда можно сделать вывод, что та же пневмония развилась из-за гриппа. Если нет желания «портить статистику» – диагностировать грипп не особенно и хочется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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