«Это, конечно, девяностые…» В Челябинске устроили внезапную проверку городских территорий (ФОТО)

В Челябинске устроили внезапную проверку городских территорий. Выяснилось, что дворы и межквартальные проезды не убираются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня губернатор Алексей Текслер собирался посмотреть новую технику, закупленную для уборки улиц областного центра. Но перед этим глава региона предложил журналистам проехаться по городу и оценить качество уборки. К импровизированной инспекции привлекли и главу городской администрации Наталью Котову.

Сначала отправились в сквер на улице Красного Урала: в марте 2019 года это был один из первых объектов, который Алексей Текслер посетил, став главой региона.

За год в сквере появились дорожки, скамейки, урны, но в целом уныло и нечищено.

А вам тут хочется гулять?

Следующая остановка – в микрорайоне Парковый. Здесь строят жилье эконом-класса для небогатых южноуральцев и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Из-за большого скопления малоимущих микрорайон прозвали «гетто». Выглядит он примерно так же – мрачно и неухожено.

Проезды и дворы нечищены

На дорогах – если они есть – грязь

А вот фирменное челябинское озеленение вичками

Губернатор местному депутату: «Могло быть и лучше»

«Это, конечно, девяностые», – оценил губернатор внешний вид микрорайона. В целом, Парковому не хватает тротуаров, а те, что есть, убираются недостаточно – глава города Наталья Котова даже поскользнулась.

Из Паркового отправились на улицу Салавата Юлаева. Еще пару-тройку десятилетий назад это была последняя улица в Челябинске. С тех пор граница городской застройки существенно отодвинулась, но на самой улице мало что изменилось. Впрочем, Челябинск практически везде, выглядит как окраина – одинаково неудобен, неуютен, неухожен.

Плюс ко всему очень грязно

Хотя белый снег иногда еще встречается

Оценивая результаты внеплановой инспекции Алескей Текслер высказался дипломатично: «Есть нарекания, особенно по уборке дворов и межквартальных проездов. Но, в целом, на основных магистралях изменения видны. ⠀ Перед мэрией Челябинска ставил задачу полностью изменить подход к содержанию улиц. В итоге, на 26% увеличена площадь уборки дорожной сети. Сменили подрядчика, теперь вместо одного работают несколько. Закуплена новая техника, которая уже вышла на улицы и тротуары города. Её теперь почти в два раза больше, чем раньше. Реагентами не засыпают проезжую часть. ⠀ Также нужно быстрее убирать тротуары и придомовые территории. И, конечно, после этого вывозить снег». ⠀

Глава региона попросил челябинцев писать в комментариях соцсетях ⠀ предложения и замечания. Горожане тут же накидали: «Спасибо, что перестали сыпать соль в таком количестве, как это делалось раньше. Срача стало меньше». «Дворы вообще не убирают! Вечно жалуются, что машин много стоит .... лучшая отговорка! В Питере видел, как приезжают коммунальщики вместе с эвакуатором, который переставляет машины на чистое место и ни каких проблем! БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!»

«Загляните на улицу Цвиллинга, а лучше пройдитесь пешком от ЖД вокзала до Цвиллинга 27. Здание правительства области на этой улице как раз. Прогуляйтесь по Плеханова от Цвиллинга до Российской. Гололёд и грязный снег – всё в наличии. Заодно пройдитесь в подземный переход на вокзале и на площади Революции».

«В Советском районе побывайте!» «Там у нас слишком страшно, так что не приедут. У здания администрации района и то бардак».

Челябинск, Евгений Полак

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