Жительница Челябинска сообщила о бомбе в жилом доме

В Челябинске полиция задержала женщину, сообщившую о бомбе в жилом доме.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 37-летнюю челябинку задержали за ложное сообщение о готовящемся теракте.
Вечером 17 февраля в отдел полиции поступило сообщение о бомбе в доме по улице Набережная, 9в. Была организована проверка. Однако, сообщение оказалось ложным.
В ходе дальнейшей работы полицейские установили и задержали местную жительницу, ведущую асоциальный образ жизни. Женщина лишена родительских прав, была судима за неуплату алиментов. Сотрудникам полиции челябинка пояснила, что просто решила пошутить.
Решается вопрос о возбуждении в отношении юмористки уголовного дела.
Челябинск, Виктор Елисеев
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