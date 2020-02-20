Жительница Челябинска сообщила о бомбе в жилом доме

В Челябинске полиция задержала женщину, сообщившую о бомбе в жилом доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 37-летнюю челябинку задержали за ложное сообщение о готовящемся теракте.

Вечером 17 февраля в отдел полиции поступило сообщение о бомбе в доме по улице Набережная, 9в. Была организована проверка. Однако, сообщение оказалось ложным.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили и задержали местную жительницу, ведущую асоциальный образ жизни. Женщина лишена родительских прав, была судима за неуплату алиментов. Сотрудникам полиции челябинка пояснила, что просто решила пошутить.

Решается вопрос о возбуждении в отношении юмористки уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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