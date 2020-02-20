Два южноуральца пострадали при взрыве газа в производственной лаборатории

В Челябинске два человека госпитализированы после взрыва газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 19 февраля, в лаборатории одного из предприятий, расположенной на Копейском шоссе.

По информации управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. Из помещения самостоятельно эвакуировались четыре человека. Два человека с ожогами головы и рук госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.20

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