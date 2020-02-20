Запрет на ввоз живности из Китая продлили на неопределенный срок

Временный запрет на ввоз и транзит животных и насекомых из Китая продлевается на неопределенный срок.

Как сообщал уже «Новый День», временный запрет на ввоз из КНР животных и насекомых на территорию России был введен 30 января.

По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по Челябинской области, введенные в целях защиты территории Российской Федерации от заноса инфекционных болезней, в том числе до выяснения источника появления вируса 2019-nCoV, временные ограничения на ввоз и транзит через территорию страны всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других из Китая продлеваются на неопределенный срок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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