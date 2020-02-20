Главному фигуранту дела о коррупции в подразделении ГК «Роскосмос» избрали меру пресечения

Главного фигуранта дела о коррупции в миасском подразделении ГК «Роскосмос» отправили под домашний арест.

Как уже сообщал «Новый День», по обвинению в присвоении и растрате более 19 млн рублей задержаны бывший директор Миасского машзавода (ММЗ) Андрей Юричков, экс-руководитель бюджетно-экономического отдела ММЗ Елена Нуждина и экс-директор ООО «Техпласт» Алексей Назарцев. Двух последних суд вчера отправил в СИЗО. А вот Юрчикову сегодня избрали более мягкую меру пресечения – домашний арест. Чем вызвана такая дифференциация, не уточняется.

Напомним, что по версии следствия завод заключил договор с ООО «Техпласт» на поставку товаров и в несколько приемов перечислил деньги, но ничего взамен не получил. Выведенные таким образом средства подельники разделили между собой.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 20.02.20

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