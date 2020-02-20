Из аэропорта «Челябинск» госпитализировали китайца с температурой

В челябинском аэропорту с прилетевшего самолета сняли китайского студента с температурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики обнаружили высокую температуру у студента из КНР, прилетевшего сегодня утром в Челябинск.

Напомним, с сегодняшнего дня въезд граждан КНР в Россию запрещен. Однако, молодой человек возвращался к месту учебы через Москву и прибыл в страну раньше.

В минздраве подтвердили факт госпитализации, подчеркнув, что у гражданина КНР диагностировано ОРВИ.

Сегодня же, по информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области из пункта временного пребывания, расположенного на территории Миасского медицинского центра «Северный», вывезли 15 граждан КНР.

«Сегодня были получены их заключительные анализы, все здоровы, – рассказали в ведомстве. – Таким образом, карантинный центр в Миассе закрыт. Проводится заключительная дезинфекция помещений. Работу в обычном режиме инфекционное отделение начнет уже этим вечером».

Таким образом, на Южном Урале продолжает действовать лишь карантинный центр в Челябинске, расположенный в ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер». На сегодня здесь находятся 44 человека (29 мужчин и 15 женщин). Выписано 2 человека. Все здоровы, проходят ежедневный осмотр врачами.

Порядок на территории диспансера осуществляют сотрудники Росгвардии.

Случаев коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.

Ранее стало известно, что в Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области поступили тест-системы для выявления нового коронавируса, разработанные в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.20

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