Трещины на потолке и осыпавшаяся краска: губернатору пожаловались на гинекологию в больнице Челябинска

Губернатору Челябинской области рассказали, в каких условиях находятся пациентки гинекологического отделения крупной больницы областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пациентки отделения гинекологии ГКБ №6 вынуждены лечиться в палатах с трещинами на потолке и осыпающимися со стен и полотка краской и штукатуркой. Об этом рассказала в сообществе «Алексей Текслер Помоги» челябинка, пожелавшая остаться неизвестной. Свое обращение женщина сопроводила красноречивыми фотографиями.

«Прошу обратить ваше внимание на гинекологическое отделение в больнице на ул. Румянцева (простите, номер больницы не знаю). Это отделение, где лежат женщины каждая со своей проблемой – кто-то на сохранении, кто-то потерял ребенка. В такие моменты женщинам и так тяжело, а когда видишь в палате вокруг себя еще и такое, становится не лучше, а только хуже», – написала горожанка.

Отметим, что ранее ГКБ №6 несколько раз засветилась в скандалах, связанных с занижением заработной платы сотрудникам учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.20

«Не хочется, чтобы сотрудников ФСО превращали в опричников»: Госдума разрешила боевое оружие для призывников госохраны. / Российским судам запретят ускоренно рассматривать дела о тяжких преступлениях. / Южноуральские власти решили ограничить застройку застроенного озера Тургояк. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»