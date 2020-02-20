В Златоусте в жилом доме рухнули потолочные балки

В одном из многоквартирных домов Златоуста обрушился потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на сегодня, 20 февраля. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Сегодня ночью рухнул потолок в доме 4 на ул. Горького. Жители в ужасе! Балки перекрытия сгнили. Как жить?" – сокрушаются южноуральцы.

По их словам, в доме живут 12 семей. При этом крыша здания находится в плачевном состоянии.

Однако, в минстрое региона уверены, что жителям дома ничего не грозит. Чиновники заявляют, что аварийным дом не признан. В этом году в нем планировалось провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, тепло-, водоснабжения. В ближайшее время совместная комиссия минстроя и мэрии Златоуста проведут в доме выездную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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