Мы им – полномочия, они нам – ответственность: челябинцам рассказали, зачем нужно править Конституцию

Челябинцев пытаются убедить в необходимости проголосовать за поправки в основной закон РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», круглый стол, посвященный поправкам в Конституцию РФ, прошел на уютной площадке «Территории бизнеса». Он собрал ученых, общественников, журналистов и студентов-политологов трех вузов (ЮУрГУ, РАНХиГС и ЧелГУ).

Основную разъяснительную нагрузку, понятно, взяли на себя представители мужской половины человечества. Так, преподаватель ЧелГУ Виталий Иванов заявил, что причинами изменений стали транзит президентской власти, необходимость перестраховаться от дестабилизации системы власти «в силу внешних угроз» и возможного сепаратизма регионов. К тому же ученый напомнил, что действующая Конституция принималась в авральном режиме, да и поменялось за время, прошедшее с ее принятия, очень многое.

Женским взглядом на изменения поделилась культуролог, а по совместительству – советник ректора аграрного университета Галина Казакова. «Поправки в Конституцию вносят, когда что-то проигнорировали, когда есть двусмысленность толкования статей. Также большую роль играют исторические реалии, которые с 1993 года претерпели большие изменения».

Что касается содержания поправок, то, по словам Виталия Иванова, их можно разделить на три группы. Первая касается национальной безопасности (преимущество российского права над международным, запрет на владение иным гражданством для чиновников). Вторая – социальных гарантий (индексация пенсий, МРОТ, сохранение солидарной пенсионной системы). Наконец, третья группа изменений касается системы власти (включение в систему госорганов местного самоуправления, создание госсовета и наделение парламента правом назначения не только премьер-министра, но и всех гражданских министров).

Особенно позабавили рассуждения политолога о том, что ранее центр не мог повлиять на местную власть. И это на фоне давешних откровений околовластных экспертов о собеседовании Натальи Котовой в Москве накануне подачи документов для участия в конкурсе на пост мэра Челябинска. Конечно, центр не мог влиять на местную власть. Но почему-то всегда влиял.

Интересно и резюме выступления Виталия Иванова. «Если брать в целом концепцию поправок, то полномочия президента увеличиваются, но ответственность за кадровую политику распространяется и на парламент, то есть избранный гражданами орган», – подвел итог представитель ЧелГУ. Занятно все-таки получается. Согласно действующему основному закону, Российская Федерация и так является суперпрезидентской республикой. Но предлагаемые поправки дают президенту еще больше полномочий. Зато ответственность предлагают переложить (частично) на парламент и, уже через него, на граждан страны.

Впрочем, если верить опросам социологов Челябинского филиала РАНХиГС, результаты которых представил директор филиала Сергей Зырянов, изменения в структуре власти челябинцев мало интересуют.

Больше всего жители Челябинска поддерживают идею президента о внесении в Конституцию норм по индексации пенсии, введении обязательного минимального размера оплаты труда и примата национального права над международным. При этом за поправки, предложенные главой государства, готовы проголосовать более 70 процентов челябинцев. Интересно, что эта цифра совпадает с просочившимися в СМИ «вводными» федерального центра, согласно которым поддержать новации должны не менее 70% участников всенародного голосования.

Правда, голосовать придется не только за социалку и независимость, но и за все остальные поправки скопом. А дальше – как повезет. Ведь и по нынешней Конституции Россия является социальным государством. Однако это не мешает повышать пенсионный возраст, сокращать число медицинских и образовательных учреждений, а положенное по закону сиротам жилье выделять только после решения суда.

Собственно, южноуральцы смотрят на основной закон достаточно трезво. Ведь, согласно результатам другого опроса, лишь каждый пятый челябинец считает, что Конституция гарантирует и обеспечивает права и свободы граждан. Зато более 43 процентов уверены, что она не играет значительной роли.

Откуда же такое желание обязательно голосовать за поправки у людей, уверенных, что пользы от Конституции для них – как от козла молока?

Возможно, все дело в аудитории социологических опросов Челябинского филиала РАНХиГС. Как правило, в их опросах принимают участие от 1 тысячи до 3 тысяч человек. Но сказать, что «президентские» поправки в основной закон готовы поддержать 700 жителей города-миллионника – это, простите, даже как-то неприлично.

А может быть, горожане просто рады дополнительному выходному? Тем более, что с 31 декабря, похоже, опять ничего не выгорит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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