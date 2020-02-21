Челябинские стоматологи незаконно брали с пациентов деньги за анестезию

Антимонопольщики обвинили 23 челябинские стоматологии в сговоре и незаконном взимании денег в пациентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба установила, что учреждения здравоохранения Челябинска заключили соглашение о разделе товарного рынка по ассортименту применения лекарственных средств – местной анестезии с лекарственным препаратом «лидокаин» на бесплатной основе и препаратами «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе при оказании стоматологической помощи по полису ОМС.

Стоимость местной анестезии с применением названных анестетиков составляла от 110 до 400 рублей.

При этом, как установило антимонопольное ведомство, стоматологические услуги в рамках ОМС должны быть оказаны пациенту бесплатно вне зависимости от применения того или иного препарата при проведении местной анестезии.

Так, по мнению Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в Челябинской области при оказании первичной медико-санитарной специализированной стоматологической помощи по обязательному медицинскому страхованию в амбулаторных условиях могут применяться все местноанестизирующие лекарственные препараты, внесенные в Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения.

При этом, как уточнили специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона «в сфере ОМС Челябинской области не предусмотрено предоставление медицинской помощи застрахованным на условиях софинансирования, в том числе в форме оплаты гражданами отдельных медицинских услуг и/или лекарственных препаратов, включенных в стандарты оказания медицинской помощи».

Как объяснили в ТФОМС, тариф на оплату стоматологических услуг, оказанных по полису ОМС взрослому и детскому застрахованному населению, является усредненным. И медицинские учреждения за счет экономии средств с применением препарата «лидокаин» имеют финансовую возможность применять иные анестетики.

Челябинское УФАС России в своем решении указало, что в сфере ОМС Челябинской области застрахованные лица имеют право на получение бесплатной, за счет средств ОМС, медицинской стоматологической помощи, включающей в себя проведение местной анестезии при стоматологических манипуляциях, в том числе с лекарственными препаратами «артикаин», «артикаин+эпинефрин», «мепивакаин» (торговые наименования ультракаин, убистезин, альфакаин, септанест и т.п.).

Ведомство выдало медучреждениям предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

В отношении участников антиконкурентного соглашения будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Медицинские учреждения, признанные нарушившими антимонопольное законодательство: ООО «Стоматологическая поликлиника №4», ООО «Стоматологическая поликлиника №3», ЗАО «ВИСВИ», МАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №9», МБУЗ «Детская городская клиническая больница №7», ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника», МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №6», МБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №1», МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5», МАУЗ «Городская клиническая больница №2», МАУЗ «Городская клиническая больница №11», МАУЗ «Городская клиническая больница №6», ООО «Лакшми», МАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая больница №1» (в том числе как правопреемника МБУЗ «Городская больница №14»), ООО «Евродент», МАУЗ «Детская городская поликлиника №4», МАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника №8», МАУЗ «Городская клиническая поликлиника №8», МАУЗ Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница №8», НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД».

Челябинск, Виктор Елисеев

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