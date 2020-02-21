В Челябинске «заржавела» и холодная вода

Жители Челябинска заявили, что ржавая вода идет не только из кранов для горячего водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ленинском районе Челябинска из кранов пошла холодная вода ржавого цвета. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

В сообществе «Вредные выбросы г. Челябинск» челябинцы разместили фотографии с мутной водой ржавого цвета, подписав: «Холодная вода в Ленинском районе Челябинска 20.02.2020 в 19:30».

Напомним, на ржавчину в воде горожане начали жаловаться в январе нынешнего года. Тогда в МУП ПОВВ, ответственном за водоснабжение Челябинска и его пригородов, заявили, что исходная вода, подаваемая предприятием, соответствует всем необходимым нормативам, предположив, что «ржавеет» она уже при нагреве во внутридомовых системах.

После этого мэрия рекомендовала управляющим компаниям провести внеплановую промывку внутренних коммуникаций. Тогда ряд коммунальщиков высказали опасений, что подобная процедура в разгар отопительного сезона чревата аварийными ситуациями, но большинство УК последовали рекомендациям городской администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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